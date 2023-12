Don Francisco reveló su angustiante experiencia con un medicamento

Una traumática experiencia vivió recientemente el animador Mario Kreutzberger durante un viaje por Estados Unidos.

A través de sus redes sociales Don Francisco dio a conocer la anécdota, la cual definió como "una verdadera pesadilla". Según su relato, todo ocurrió en la ciudad de San Antonio (Texas), donde fue invitado para la inauguración de un centro de rehabilitación de la Teletón en Estados Unidos.

Cuando llegó a la ciudad notó que había olvidado en su casa de Miami los medicamentos para el insomnio que tiene recetados y que sólo se comercializan bajo recomendación médica.

"No sé si por la preocupación que se sumó al enojo que me produjo el olvido y la falta de mi inductor de sueño, estuve despierto desde las 10 de la noche hasta las 8 de la mañana", recordó.

La pesadilla de Don Francisco

El animador señaló que "en mis 83 años jamás me había ocurrido algo así" y aseguró que "es la peor sensación y la mayor angustia que he soportado en una noche". "Fue desesperante, no hubo manera de dormir", continuó el conductor, quien tuvo que hacer malabares para conseguir una receta médica que le permitiera acceder a la medicina.

Luego de eso le pidió a su médico en Miami que hiciera la receta y que le enviara los medicamentos hacia San Antonio, pero al estar en diferentes estados hubo problemas. "Comencé a desesperarme nuevamente, me resistía a la idea de pasar otra noche en vela", agregó.

Finalmente y tras discutir con una farmacéutica, consiguió un medicamento similar que le permitió conciliar el sueño. "Lo que a mi me ocurrió le puede pasar a cualquiera, y tratar de buscar respuestas pudiera ser un aprendizaje para todos", concluyó Don Francisco.