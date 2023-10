"¡Eres tú!": José Antonio Neme se topó con igualita a Fran García-Huidobro

En medio de un despacho de José Antonio Neme en "Mucho Gusto", el periodista entrevistó a una mujer muy parecida a Fran García-Huidobro.

Mientras se desarrollaba una fiscalización, Neme se dio cuenta que una de las personas que estaba cerca se parecía a la panelista de "Gran Hermano" de Chilevisión.

"¡Fran García-Huidobro, eres tú!", le dijo Neme a la mujer, y luego le preguntó "¿te deben confundir harto con ella?" y ella respondió que "no, no creo, el corte de pelo no más".