Gianella Marengo tuvo tensa pelea con Sergi Arola en "Top Chef VIP"

Una tensa pelea protagonizó Gianella Marengo en el más reciente episodio de "Top Chef VIP" a raíz de las críticas que recibió una de sus preparaciones.

La instrucción de la competencia era mezclar productos del mar y la tierra en un plato, por lo que Marengo escogió camarones y longanizas para su receta. El primer comentario que recibió ante el jurado fue el del chef Benjamín Nast, quien la felicitó por el equilibrio en su preparación.

Luego fue el turno de la chef Fernanda Fuentes, quien le alabó el resultado, pero le señaló que el relleno también pudo haber sido de calamar. "Háblenme de la pasta. Que estaba gruesa, que estaba mala, que estaba desabrida, lo que quieras, pero no que 'podrías haber traído un producto del mar para hacer otro plato'", se quejó Marengo en su entrevista personal.

La discusión de Gianella Marengo

Cuando Sergi Arola le recomendó usar las cabezas de camarón para darle más sabor a la preparación, Gianela Marengo estalló. "Pero siempre me cambian las recetas. Que haga otra cosa, que agarre un calamar, que agarre otro coso, que le ponga no se qué a no se qué", dijo.

"Lo que pasa es que aquí todos están 'sí, chef, bueno, chef', todos son unos pateros. Los encuentro a todos pateros hoy día. No se trata de pelear, sólo defendí mi punto. Dije que me están cambiando el plato", se defendió ante la cámara.

Sin embargo Arola no se quedó callado y comenzó a rebatirle su punto. "Yo te digo cómo hacerlo bien y si tu consideras que esto está bien, hasta donde lleguemos no más", replicó el español.