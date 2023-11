Neme respondió a críticas de periodistas argentinos que lo llamaron "excitado"

El periodista de Mega José Antonio Neme se refirió a lo ocurrido durante el domingo cuando entrevistó a Moria Casán y recibió críticas de periodistas argentinos.

En un canal argentino y mientras se desarrollaba la elección presidencial, Neme apareció junto a otros colegas aunque no tuvo buena recepción: "Está un poco perdido" y "Está excitado" fueron parte de los comentarios de periodistas y conductores argentinos.

Este lunes, el propio Neme respondió a lo ocurrido y partió diciendo que se sentía "honradísimo de que (Jorge Rial) me haya llamado el 'periodista excitado'".

"Le voy a decir una cosa a la gente que me está viendo", siguió Neme y explicó: "La gente que no se excita en la vida lo pasa muy mal, es re fome".

"¿Y por qué me excité? Porque soy fanático de Moria desde que era de este porte, entonces yo no la entrevisté en su calidad de figura, sino que en su calidad de diva para mí y me di un gustito", dijo Neme

"Yo no fui a hacer una nota de política, fui como un admirador más de Moria Casán", expresó.