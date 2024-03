"No fue mi culpa": Julia Fernandes llora al recordar accidente con Ignacio Lastra

La modelo brasileña Julia Fernandes no pudo contener las lágrimas al recordar el grave accidente automovilístico que sufrió con Ignacio Lastra en 2017.

La ex chica reality rememoró ese momento durante el programa "La Cabaña", de Mega, pero tuvo que abandonar el set debido a su visible pena.

"Yo quería gritarle al mundo lo que pasó, mi versión", exclamó.

Fernandes explicó que, siendo muy joven, tuvo que hacerse cargo de responsabilidades económicas: "Entregué toda la plata que tenía a un hospital -lo que no era mi deber-, a un auto que no debía pagar, a una persona que se pasó tres luces rojas y yo iba al lado implorándole que bajara la velocidad. Y yo me vi pobre, con 22 años, sola, en un país que no era el mío. Juzgada".

La ex "Doble Tentación" contó que ese accidente cambió por completo su vida y, pese a que la familia de Lastra le impidió verlo, años después volvió a quererlo.

"Recuerdo dos Ignacios en mi vida: el de antes del choque y después. Prefiero quedarme con el de después porque él también cambió mucho", señaló.

Una de las situaciones que más le afectó fue sentirse juzgada: "Por más que yo no tenga cicatrices, que todas las personas me juzgan tanto por no tenerlas. No fue mi culpa".