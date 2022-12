Barbara Walters, icónica periodista estadounidense, muere a los 93 años

Este viernes por la noche falleció Barbara Walters, destacada periodista norteamericana, conocida por haber entrevistado a importantes personajes de la política, contingencia y celebridades, desde Fidel Castro hasta Taylor Swift.

"Tengo una triste noticia para compartir. Barbara Walters ha muerto esta noche en su casa de Nueva York", informó Bob Iger, consejero delegado de The Walt Disney Company, empresa matriz de la cadena ABC donde la icónica entrevistadora se desempeñó por años.

"Barbara era una verdadera leyenda, pionera no solo por mujeres en el periodismo sino que para el propio periodismo. Fue una reportera única en su campo que consiguió muchas de las entrevistas más importantes de nuestro tiempo", declaró Iger en el comunicado.

Además de las grandes entrevistas que realizó, Walters destacó también por ser la primera mujer en conducir un noticiero vespertino en Estados Unidos, en una época donde la industria era dominada por hombres.

On October 4, 1976, Barbara Walters made her debut on ABC News, co-anchoring "ABC Evening News” with Harry Reasoner. https://t.co/si1Q0HuMgW pic.twitter.com/6Eca0vDx6C