Viñuela reveló amenazas de muerte tras incidente con camarógrafo de Mega

El animador José Miguel Viñuela se referirá a su polémica con un camarógrafo de Mega y confesó que fue amenazado de muerte.

En el programa "Juego Textual" de este martes, el ex "Mucho Gusto" hablará de su polémico comportamiento, que se mantiene en tribunales desde hace un tiempo por parte del camarógrafo José Miranda.

"Nos fuimos a comerciales y me di cuenta inmediatamente que la había 'cagado'. Yo me arranqué con los tarros y soy responsable de lo que pasó", expresó Viñuela y aseguró que si alguien le dijo por interno que no lo hiciera "honestamente no lo escuché".

Según el animador, se le tildó de "abusador de poder" pero "nunca he tenido ningún poder de nada. Los que trabajamos en la televisión tenemos una ventana, un privilegio, pero no poder".

"En las noches a las 3 de la mañana, mientras mi señora esperaba a mi última guagüita, yo recibía WhatsApps donde me amenazaban de muerte, y me la tenía que comer solito, lloraba solito, sin despertar a mi señora", reveló Viñuela.