El actor Pedro Pascal recibió 3 nominaciones a los premios Emmy: Mejor actor protagónico en una serie drama por "The Last of Us"; Mejor actor invitado a una serie de comedia por "Saturday Night Live"; y Mejor narrador por la serie documental "Patagonia: Life on the edge of the world". Tras esto, la guionista Catherine Loerke, amiga del chileno, compartió su reacción a las nominaciones. "No podría estar más orgulloso de este hombre brillante, recibiendo el reconocimiento que se merece por su hermoso trabajo en el que pone su alma…No estoy llorando ¿están llorando?" escribió Loerke.

