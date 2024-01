Pedro Pascal respondió a ácida broma de Kieran Culkin: "Me dio una paliza"

En los Premios Emmy 2023, Pedro Pascal respondió a la ácida broma de Kieran Culkin.

Fue en los Globos de Oro que el actor de "Succession" y el chileno se enfrentaron por primera vez en la temporada de premios, donde el hermano de Macaulay Culkin resultó ganador y dedicó un "grosero" comentario a su colega.

"Chup...Pedro. Lo siento. Es mío", lanzó el intérprete de "Roman Roy", utilizando el mismo humor irreverente de dicho personaje.

Por este comentario Pascal, que estuvo encargado de presentar la categoría al Mejor Actor de Reparto en Drama, aprovechó para vengarse de Culkin.

"Muchas personas me han preguntado por mi brazo, de hecho es mi hombro", partió diciendo la estrella de "The Last of Us".

"Creo que esta noche es la oportunidad para contarles a todos que Kieran Culkin me dio una paliza", lanzó, causando las risas de los presentes, incluyendo al intérprete de "Roman Roy".