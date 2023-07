Presentador acusado de pagar a menor por fotos sexuales es una estrella de la BBC

La Policía Metropolitana de Londres (Met) no ve indicios de delito contra uno de los presentadores estrella de la BBC, Huw Edwards -cuya identidad ha sido divulgada por primera vez-, tras las acusaciones de que pagó supuestamente a un menor por fotos sexuales.

El Mando de Crimen Especializado de la Met anunció que da por cerrada su investigación tras haber hablado con las diferentes partes implicadas y que autoriza a la BBC a reabrir su revisión interna del caso, destapado el pasado día 7 por el diario sensacionalista The Sun.

El escándalo ha sacudido de lleno a la corporación, pese a que hasta hoy no se conocía que el presentador afectado por las acusaciones es Edwards, de 61 años, el hombre que fue el elegido para dar a conocer la noticia de la muerte de la reina Isabel II y uno de los grandes nombres de los informativos del ente.

Ha sido la mujer de Edwards, Vicky Flind, quien ha dado a conocer finalmente la identidad del "presentador de la BBC" que había sido denunciado por los padres de un joven de 20 años por haber supuestamente pagado durante tres años a su hijo a cambio de que le enviase fotos sexuales.

En un comunicado en nombre de su marido, Flind explica que Edwards "está sufriendo problemas graves de salud mental", que han hecho que en los últimos días su situación "haya empeorado mucho", por lo que ha sido ingresado en un hospital "donde permanecerá en el futuro próximo".

La mujer asegura que Edwards responderá a los artículos publicados sobre él y lamenta que su silencio desde que empezaron las especulaciones sobre su identidad hayan perjudicado a compañeros suyos.

