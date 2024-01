Arturo Longton y Shirley tuvieron fuerte discusión en "Tierra Brava"

Una fuerte pelea protagonizaron en el reality "Tierra Brava" Arturo Longton y Shirley Arica, dos participantes que, si bien no son pareja, han tenido acercamientos románticos.

El eterno chico reality había sido eliminado del espacio, pero volvió a reingresar en búsqueda de la peruana y luego de que se disolviera su matrimonio de 13 años.

Durante el último episodio del reality los concursantes tuvieron que recrear escenas clásicas de otros programas de telerrealidad, como "1810" o "Protagonistas de la fama".

Allí Longton y Arica tuvieron que imitar el beso entre Álvaro Ballero y Janis Pope en el reality show de 2003. Sin embargo cuando preparaban la actividad se enfrascaron en una discusión.

La pelea de Longton y Shirley Arica

"Perdóname", le decía Longton. "Déjame en paz", le respondió la peruana. Tras idas y vueltas, el chileno se levantó, se sacó el micrófono y se lo tiró a Shirley. "¡A mí no me tires las cosas, imbécil!", le gritó ella.

"No entiendo nada de la Shirley. No sé de qué manera comportarme, le dije que la cagá, me disculpé por las cosas estúpidas que dije. Pero todo lo que le digo se lo toma a mal. Para mí esto no es un juego, volví por ella, me importa una raja este reality, no soy actor ni estoy con ella por interés", se desahogó Longton junto a Daniela Aránguiz.