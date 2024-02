Daniela Aránguiz se fue de "Tierra Brava" por su divorcio con Jorge Valdivia

En uno de sus recientes capítulos el reality "Tierra Brava" perdió a una de sus participantes más polémicas: Daniela Aránguiz renunció al encierro.

Pese a que el momento ocurrió hace varias semanas, recién se pudo ver en pantalla este domingo. Allí Aránguiz explicó los motivos que la llevaron a dejar el programa de Canal 13 de manera anticipada.

"Me voy porque me estoy divorciando y tengo un juicio que no puedo dejar de lado, me desaparezco de aquí. Un juicio es por el divorcio y el otro por agresión, donde él me demandó a mí", explicó, en relación a su separación con Jorge Valdivia.

Sobre su paso por el encierro, Aránguiz aseguró que "lo pasé increíble, pude darme cuenta de que soy capaz de muchas cosas, y es la primera vez que no me importa tener un moretón en la cara y mostrarme tal cual".

Amiga de Chama

Pese a tener un friccionado inicio, la relación entre Daniela Aránguiz y Chama Méndez fue mejorando con el tiempo e incluso se dio en buenos términos.

Al salir, Aránguiz confesó que "yo a la Chama entré odiándola, un odio femenino... Hoy yo siento que afuera podemos ser grandes amigas".

"Siento que ella es una mujer muy inteligente que su inmadurez le juega en contra con sus dichos, lo que a mí me pasó también cuando joven. Quizás lo que se ha visto en pantalla no ha dejado ver lo bonito que ella tiene", agregó.