Expulsado: Rubén fue apartado definitivamente de "Gran Hermano"

Rubén Gutiérrez, participante del reality show "Gran Hermano", fue expulsado desde el programa este domingo, luego que Scarlette Gálvez lo denunciara por tocarla sin su consentimiento.

Durante la tarde se informó que Rubén había sido suspendido y removido de la casa, mientras se investigaban los hechos. No obstante, en la emisión del programa estelar Diana Bolocco señaló que el excarabinero "fue apartado definitivamente" de "Gran Hermano".

La denunciante, Scarlette, pudo conversar con su familia y le ofrecieron renunciar al programa, además de brindarle contención psicológica. No obstante, la bailarina decidió continuar en el encierro.

En el programa del domingo, Diana Bolocco y Julio César Rodríguez hablaron directamente con Scarlette, quien reconoció que "es un tema súper delicado. Mi intención no fue ensuciar la imagen de alguien ni del programa. Este es un programa de la vida real y, lamentablemente, son situaciones que suceden".

RUBEN EXPULSADO!

Escarlett: este es un programa de la vida real, y lamentablemente esas son situaciones que suceden , creo que a muchas mujeres no ha pasado que nos hemos sentido así de incómodas…

"Me siento agradecida del apoyo de mis compañeros, que me creyeron y me apoyaron desde el minuto cero. Me han hecho sentir súper cómoda en mi estadía acá", añadió.

La joven explicó que su intención siempre ha sido seguir en el reality show: "Para mí es un sueño estar acá y quiero seguir. El acto de otras personas no me define como persona".