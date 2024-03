Gala Caldirola vuelve a un reality tras periodo en España: Fue confirmada en "Ganar o Servir"

Tras intentar vivir un periodo en su natal españa Gala Caldirola regresó a Chile para enrolarse en el nuevo reality show "Ganar o Servir".

Canal 13 confirmó a la chica reality para su nuevo programa, el cual ya tiene como confirmados a Naya Fácil, Pangal Andrade y Coca Mendoza, entre otros.

"Tengo ganas de volver a reconectar con la gente que me dio la oportunidad de quedarme en Chile, que me vuelvan a conocer, a esta nueva Gala. Quiero que tengan una actualización de mí", dijo sobre esta nueva experiencia en un reality show.

Reencuentro con Oriana y Mateucci

Allí la española se reencontrará con Oriana Marzoli y Luis Mateucci: Caldirola tuvo un breve romance con este último mientras el argentino era pareja de Marzoli en el reality "Volverías con tu ex". "Espero que si nos volvemos a encontrar, ella después de tantos años, haya madurado y no tengamos que volver a vivir en conflictos, porque es muy desagradable, una tortura para todos, no sólo para mí", dijo sobe Oriana.

"Yo vivo en el presente y no tengo interés en conflictos, pero si Luis y Oriana me vienen al choque, para adelante no más. Si me la pude con ellos a los 23 años, con 31 me va a costar mucho menos aguantármelos", agregó.

"¿Ganar o Servir? De Vuelta al Pasado", el nuevo reality de Canal 13, se estrenará en el mes de abril.