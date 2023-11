¿Gran Hermano o Primer Plano?: Escándalo de Rai y Alessia se tomó el espacio

Este lunes el reality "Gran Hermano" se transformó en una especie de panel de farándula gracias a un reciente escándalo protagonizado por Raimundo Cerda, exconcursante del programa.

En vez de mostrar lo ocurrido al interior de la casa estudio o de tener a los participantes en vivo, "Gran Hermano" usó buena parte de su capítulo en analizar una supuesta infidelidad de Rai con él en el estudio.

Desde hace unas horas circulan en la web una serie de imágenes de Raimundo en un ascensor besando a Cass Zamorano, exintegrante del reality "Resistiré".

"Quería pedirle disculpas a la Alessia, por todo lo que puede estar pasando en este minuto. Disculpas a su familia. No es algo que me representa totalmente. Ya lo hablé con ella", dijo de entrada Raimundo en el capítulo de "Gran Hermano".

¿Qué pasó?

Luego Cerda entregó detalles de su relación actual con Alessia y aseguró que "nos estábamos conociendo, iba todo bien, pero depende de ella lo que pase ahora, si ella va a querer seguir".

"Encuentro que la situación va dirigida a ella, las disculpas van para ella, para nadie más. Todo queda en sus manos, ella me gusta, es muy tierna y de buen corazón. Ella no se merece esto, yo soy el culpable", recalcó.

Sobre el beso con Zamorano, Rai explicó que "fui del panel (el programa) a la fiesta electrónica, después fuimos a otro lugar, y en ese momento la conocí. Después, fuimos en grupo a su departamento a dejarla y yo me fui. Ella se me acercó, me habló y pasó todo esto".