Gran Hermano troleó a Jorge con "palo" sobre Pailita

Skarleth y Jorge cada día tienen una relación más seria durante el encierro de Gran Hermano. De hecho, Aldoney le regaló un anillo con que han consagrado su relación.

Lamentablemente, el Mister Chile perdió extravió el anillo y pidió su ayuda a Gran Hermano para recuperarlo.

La grave voz le dijo que lo ayudaría, pero sólo si cantaba una canción romántica y Jorge eligió cantar "La Incondicional" de Luis Miguel.

Igualmente, le aconsejó que le confesara a Skar lo que había ocurrido. "No, pero esque me va a cachar, aquí salgo perdiendo", dijo.

"Pero Jorge no estoy haciendo que cantes una cancion del Pailita, no? o si quieres una cancion del Pailita", bromeó el Gran Hermano sobre el ex de Skar.

JAKAJAKAKKSSK pero big como lo webea con eso😂 ame a Jorgito🫶🏻#Jorleth #GranConstanza pic.twitter.com/02hljYixm1 — Karol (@Karolmaarina_) November 16, 2023