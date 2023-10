Ignacia Michelson abandona Gran Hermano por problemas de salud

En una jornada marcada por la salida de Skarleth Labra debido a una tragedia familiar, Ignacia Michelson renunció al reality "Gran Hermano" luego de sufrir una grave reacción alérgica.

"Comí un chocolate y se me cerraron las vías, no podía respirar y no podían encontrar la vena (para inyectar un antialérgico). Ya estaba en crisis y decía 'me voy a morir sola'", explicó la chica reality a los animadores.

"Entonces dije: 'yo ya me quiero ir, son señales'", añadió Nacha, que fue acompañada por sus compañeros y la madre de Coni Capelli.

En tanto, Julio César Rodríguez aseguró que las imágenes mostradas en pantalla corresponden al inicio de la crisis de Michelson y que los momentos posteriores, donde fue asistida por un equipo médico, fueron censuradas para resguardar su intimidad.

Asimismo, la polémica influencer sostuvo que ha presentado otros problemas de salud relacionados a la alopecia que padece y una fuerte otitis, confirmando que abandonará la casa.