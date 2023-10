Jhonathan Mujica habló de su romance con Pamela Díaz en "Tierra Brava"

En el episodio de este jueves de "Tierra Brava" finalmente se concretó uno de los momentos más esperados por los seguidores del reality: el beso entre Jhonatan Mujica y Pamela Díaz.

En los últimos días "La Fiera" y el modelo se han mostrado muy cercanos y han protagonizado íntimos momentos. Incluso en un capítulo emitido hace unos días se pudo ver cómo compartían su primer beso entre las sombras de la noche.

Durante la más reciente eliminación de "Tierra Brava", la pareja dio rienda suelta a su amor y se besó en primer plano como regalo para la eliminada Azzartt Maveth.

"Lo voy a hacer solo por ella", anunció Pamela Díaz antes de besar a Mujica frente a todos sus compañeros.

¿Qué dijo Jhonatan Mujica?

Respecto a su romance con Díaz, Mujica brindó una entrevista a LUN en donde señaló que "siento algo muy lindo, una atracción muy fuerte y mucha química en las conversaciones que tenemos".

"A Pamela la conozco desde mucho tiempo atrás por los realities y los programas que ha hecho, entonces conocía algo de su personalidad. Ahora tuve la oportunidad de conocerla en persona y le encontré un lado tierno que no había visto y me llamó la atención", agregó.

El romance no ha caído bien entre los otros participantes de "Tierra Brava", quienes acusan que Jhonatan Mujica está ahí "por conveniencia" y debido a la fama de "La Fiera".

"Sé que no me creen. Y me da risa porque ninguno nos ha preguntado a Pame o a mi lo que sentimos. Entiendo que tengan sus prejuicios y no los juzgo", se defendió el modelo.