La fuerte pelea entre Pamela Díaz y Junior Playboy en Tierra Brava

Los roces siguen aumentando en el reality Tierra Brava y ahora los protagonistas de una tensa pelea fueron Pamela Díaz y Junior Playboy.

En el episodio de este martes, los dos personajes se enfrentaron en una discusión debido a que Junior Playboy orinó fuera del baño que ocupa el equipo perdedor.

El hecho fue contado por Jhonatan Mujica a sus compañeros, lo que generó la reacción de Díaz, quien encaró a Junior Playboy.

"Te creís la dueña del reality, ni siquiera compartes con todo el resto", le dijo José Luis Concha, a lo que "La Fiera" respondió: "Cómo voy a compartir con un ordinario, si mira lo que hiciste".

La pelea siguió con una discusión entre Mujica y el aludido: "Si tienes que decirme algo, dímelo personalmente ¿Cuál es tu problema conmigo?". El modelo le dijo: "A mí no me busques, porque a mí no me importa".