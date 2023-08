Lucas es el noveno eliminado de Gran Hermano: ahora debe enfrentar a la justicia

¡LUCAS ES EL JUGADOR ELIMINADO! 😨🔥



El reality show "Gran Hermano" vivió una tensa jornada de eliminación la noche de este domingo, que terminó con Lucas Crespo dejando la casa por decisión popular.

El estudiante de psicología, que amenazó en varias ocasiones con dejar el programa, terminó enfrentándose en placa de eliminación a otros cinco participantes, siendo esta la placa con más jugadores hasta ahora.

En primera instancia, Raimundo Cerda, Rubén Gutiérrez y Mónica Ramos fueron salvados.

Posteriormente, Jorge Aldoney aseguró una semana más en el inmueble, dejando a Crespo y Jennifer "Pincoya" Galvarini para el final.

El joven de 23 años recibió un 88.59% de los votos, imponiendose sobre el 11.41% que obtuvo la chilota.

La querella que lo espera en Chile

Luego de la segunda renuncia no concetrada de Crespo, se dio a conocer que el influencer mantenía una causa judicial abierta debido a una querella por lesiones graves.

De acuerdo al relato de la víctima, que se encontró con Lucas en una fiesta, el polémico tiktoker "enlaza su brazo derecho sobre mi cuello intentando ahorcarme".

"Aprovechando que me encuentro ahorcado, sin respiración y en el suelo, inmóvil, con Crespo encima de mi, Arriagada comienza a patearme en la cara, propinándome un fuerte puntapié que me deja inconsciente y me fractura la nariz", detalla la demanda contra Crespo García y Gonzalo Arriagada Polanco.

Ahora bien, el exparticipante del reality show, que será parte del panel esta noche, deberá acudir a tribunales el próximo 30 de agosto con el fin de llegar a un acuerdo reparatorio con el demandante según indica el documento en el Poder Judicial.