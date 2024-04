Murió Canelo, el cachorro de "Tierra Brava"

Canelo, el cachorro labrador que llegase a acompañar a los participantes del reality "Tierra Brava" (Canal 13), ha muerto.

"Sufrió un accidente, estuvo hospitalizado y finalmente de las secuelas del accidente no aguantó más. Se hizo todo lo humanamente posible, pero no sobrevivió", explicó José Miguel Gutiérrez, el capataz del programa y cuidador del can tras el fin del encierro en diciembre de 2023 (el espacio sigue transmitiéndose con desfase).

A través de un video subido a redes sociales, confirmó que Canelo falleció el 27 de febrero pasado y fue sepultado en su casa.

"Todos a lo mejor se preguntan por qué no lo contaste antes. Créanme que para mí y mi familia ha sido súper difícil tener que procesar y vivir con la información, pero llega un minuto que ya de verdad uno no puede más", expresó Gutiérrez.

"Canelo fue un perro feliz, muy feliz, en el tiempo que vivió acá en mi casa, y me quiero quedar con eso (...) Era uno más de la familia, era uno más del campo", recordó el capataz.