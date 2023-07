"Ni Judas": Seguidores de Gran Hermano explotaron contra Trini por votar a Coni

Durante la jornada de nominación en "Gran Hermano", Trinidad Cerda entregó dos votos contra Coni Capelli, quebrando los lazos con la exbailarina clásica.

"Me toca votar a alguien que fue muy especial para mí (...) pero ha tenido actitudes, palabras, me ha tratado a mí y otras personas de una manera que realmente me ha tomado por sorpresa", dijo la auxiliar de vuelo al entrar al confesionario, para luego nombrar a Capelli como su primera nominada.

Las participantes, que ya habían tenido conflictos durante los últimos días, protagonizaron una fuerte discusión el martes luego de que la joven de 27 años acusara a la también actriz de "faltarle el respeto" al no contarle que, en medio de un desafío del anfitrión del inmueble, Sebastián Ramírez quiso besarla.

Ante estos votos, televidentes expresaron su molestia contra Cerda, que ha sido criticada hace algunos días por ser "desleal" con Coni, quien la ha defendido del resto de sus compañeros en más de una ocasión.

