"¿No mereceré cariño?": Scarlette explotó en llanto por amor no correspondido de Hans

Empatía en redes sociales generó la triste situación vivida por Scarlette Gálvez, difundida en el último capítulo de "Gran Hermano".

Luego de la característica fiesta que se vive todos los viernes en el reality show, la joven no aguantó las lágrimas tras comenzar a hablar sobre Hans, el último eliminado del espacio televisivo.

"Ojalá se fuera para no verlo más", dijo la joven llorando a Viviana Acevedo, que la acompañó en este triste momento.

"Tú me has dicho que afuera ni lo pescarías", le respondió la futbolista para tratar de consolar a la joven de 21 años.

"Pero él me gusta y yo no le gusto y eso me da lata y digo ¿por qué? quizás su ex era más calladita... ¿No mereceré cariño? (...) Todos tienen ese cariño y yo no. Yo quiero estar con él. Ojalá te estuviera hueveando amiga, pero lo pienso todos los días", lamentó.

"Dan ganas de ese cariño, que te den flores, que te pongan un anillo y te digan 'te amo'. Ahora se puede ir y nunca va a ser acá adentro, ni siquiera cuando más lo necesité", reflexionó.

La influencer recibió cientos de mensajes de apoyo en redes sociales de parte de quienes se vieron en la misma situación en algún momento. "Todos fuimos Scarlette alguna vez", fue uno de los tweets.