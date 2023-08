Pablo Chill-E arremetió contra "Gran Hermano" tras bromas de Jennifer

El cantante Pablo Chill-E usó sus redes sociales para repudiar al reality show "Gran Hermano", al cual ha sido asociado por las bromas de Jennifer, una de las participantes.

Dentro del encierro la mujer conocida como "Pincoya" bromea constantemente con que el autor de "Vibras" es un familiar suyo. "La pincoya no es mi prima jajaja", respondió Chill-E en aquella oportunidad.

Este mensaje fue suficiente para que las redes sociales del trapper se inundaran de contenido de "Gran Hermano", lo que terminó por colapsarlo este fin de semana.

"Ojalá nunca hubiera publicado la wea de la Pincoya, ahora estoy lleno de bots culiaos de Gran Hermano", escribió en su cuenta de Twitter, donde agregó que "a la gente le encanta la mierda, ofrécele mierda y mierda quieren" y agradeció a quienes le enseñaron a silenciar este contenido.

"Recuerden que la tele basura parte por las noticias hasta los realitys. Te quieren distraído y desinformado para hacer de las suyas después. Si quieren entretención mejor salgan al parque a tomar aire. También pueden visitar algún hogar de menores o salir a repartir comida y frazadas a la gente de la calle", puntualizó.

Finalmente el artista oriundo de Puente Alto señaló que su rabia era contra el programa y no contra Jennifer en particular. "Le tire la pelá a la tele. No a la señora. Comprensión lectora", concluyó.