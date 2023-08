¿Se lo lleva Coni? Producción de "Gran Hermano" tomó decisión sobre el futuro de Bigote

Constanza Capelli, participante de "Gran Hermano" Chile, confirmó que la producción del programa le permitió quedarse con Bigote una vez terminado el reality show.

Bigote entró con 11 meses de edad y se ganó automáticamente el amor del público que incluso ha creado memes sobre él.

La confirmación surgió de una conversación entre Coni y Raimundo, cuando este último instó a la bailarina a que preguntara si se podía quedar con el cachorro.

"Sí, me lo puedo llevar. Se va conmigo", le respondió la joven ante la sorpresa del ingeniero.

"¿Te dijeron? ¿Me estai weando? ¡Se va Bigote pa' Chile!", celebró Raimundo.

Constanza deberá buscar casa

"El único problema es que no tengo casa", dijo Constanza a Raimundo, a lo que él le consultó si su departamento era muy pequeño.

La chica reality confirmó que si llega a ganar "Gran Hermano", le gustaría utilizar el dinero en irse a vivir a una casa junto a Bigote.

"No es eso, siento que podría cambiarme a una casa, no sé, pero por llevármelo a él soy capaz de cualquier hueá, además siento que acá me va a ir bien, siento que puedo ganar está hueá", dijo.

