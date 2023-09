Sergio Lagos sobre su retorno a los realitys con "Tierra Brava": "Es como volver a andar en bicicleta"

Queda cada vez menos para el estreno de la nueva apuesta de Canal 13, "Tierra Brava" que trae consigo nuevamente al mítico animador Sergio Lagos, quien relató sus impresiones sobre el hito.

El conductor recordado por sus trabajos en el primer reality de Chile, "Protagonistas de la fama" y desde entonces en títulos como "La granja", "La granja VIP" y "Mundos Opuestos" y varios más, aseguró que nunca imaginó su retorno al formato.

"No pensé que volvería a animar un reality show, pero cuando regresa todo esto, es decir, la idea del canal a hacer el formato, me pareció fantástico. Me parece interesantísimo por la industria, por Canal 13, por el género y por toda la gente que disfruta de ver estas historias", puntualizó Sergio Lagos.

En la misma línea, Lagos explicó que "había pasado muchos años del último reality que hicimos en el canal y pensaba que ya iríamos por otro lado, y mi carrera también, pero hace un tiempo apareció esto y es como volver a andar en bicicleta".

¿Cuándo es el estreno de "Tierra Brava"?

Cabe destacar que Sergio Lagos no oficiará como conductor solitario de "Tierra Brava", ya que Karla Constant será su par en el nuevo programa, que competirá con "Gran Hermano", transmitido por CHV.

Los espectadores verán a diversas personalidades del éspectáculo y la televisión, como Pamela Díaz, Junior Playboy y Eva Gómez, entre varios más.

"Tierra Brava... cosechas lo que siembras", debutará mañana, domingo 1 de octubre a las 22:00 horas por Canal 13.