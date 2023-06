"Siempre ha buscado a Cony": desclasifican relación de Jorge Valdivia y participante de "Gran Hermano"

Hace unos días, Constanza Segovia Capelli, participante de "Gran Hermano", confesó que mantuvo una relación sentimental con Jorge "Mago" Valdivia.

"Estaba separado, pero me da lata que sea un tema, aunque no debería serlo. La gente tergiversa todo...", reveló la exbailarina de ballet a sus compañeros del reality.

"Me llevaba muy bien con él, pero buena onda nada más. No hubo amor ni fue nada serio", aseguró la bailarina en conversación con Jennifer "Pincoya" Galvarini.

La Coni anduvo con el mago Valdivia.

(videos de infama en insta)#GranHermanoCHV pic.twitter.com/Ir7YWB7a6S — Chillpila (@chillpila) June 26, 2023

Los detalles de la relación

En conversación con Las Últimas Noticias, Eliana Espejo, mejor amiga de Capelli, desclasificó detalles de la relación entre la joven y el exjugador de Colo-Colo, revelando que se conocieron entre noviembre y diciembre del 2022 cuando el comentarista deportivo "ya vivía en el hotel en La Dehesa".

"La información que yo tengo es clara: el Mago siempre ha buscado a Cony. La primera vez que la buscó fue cuando ya no estaba con Daniela Aránguiz, su exesposa (...) Se conocieron en un evento y él le pidió el teléfono. Después él la invitó a salir", comenta la amiga de la bailarina al medio.

Pese a que la pareja salió varias veces, asistiendo a restaurantes y fiestas, Eliana explica que la relación no pudo prosperar ya que Valdivia "no sabía si iba a volver con la Daniela. No estaba seguro de querer volver o no con ella y hablaba harto del tema".

Por otro lado, la mujer afirma que para la modelo de 27 años "fue un pasatiempo entretenido y se acabó".

"En febrero o marzo el Mago terminó con Maite (Orsini) y buscó otra vez a la Cony. Después él volvió con Maite", sentenció Espejo.