Skarleth Labra reaparece con sentida despedida a su abuela

Un duro episodio vivió "Gran Hermano" la noche del martes con la salida de Skarleth Labra, que debió dejar la casa tras la muerte de su abuela.

La joven de 18 años, que ya se encuentra en Chile, reapareció en sus redes sociales para dedicar un desgarrador mensaje de despedida a la mujer.

"Esta noticia me destroza el alma, aceptar que ya no estás con nosotros es el dolor más profundo que he sentido en mi vida, mi Mamá Ana, mi segunda mamá, te llevas una gran parte de mi, de mi corazón", escribió la tiktoker en sus historias de Instagram junto a varios registros junto a su abuela.

La bailarina, que había reingresado al programa por el repechaje hace solo unos días, aprovechó además para agradecer "por acompañarme a la distancia en todo este proceso del Reality, nunca me falto tu apoyo incondicional".

"Me hubiera gustado poder devolverte todo lo que hiciste por mí, ya que eso uno quiere cuando crece, o al menos yo quería devolvértelo. Te amaré hoy, mañana y siempre, siempre te recordaremos", sentenció Labra.