"Tierra Brava": Daniela Aránguiz y Chama tienen tensa conversación por Mateucci

Este jueves el reality "Tierra Brava" mostrará el polémico ingreso de Daniela Aránguiz al encierro para "ajustar cuentas" con su ex Luis Mateucci.

El argentino, con quien la chilena tuvo un romance tras su divorcio con Jorge Valdivia, ingresó al reality show en su primer día. Desde entonces tuvo una relación con Alexandra "Chama" Méndez, la concursante venezolana del espacio.

En un adelanto del episodio se puede ver cómo Aránguiz llega a la casona y se encuentra con Mateucci y "Chama", justo después de que estos tuvieran una romántica actividad.

También se puede ver cómo la ex "Mekano" le pide a la venezolana tener una conversación "privada" sobre lo que había ocurrido durante el reality.

Daniela Aránguiz rayó la cancha

Según adelanta Lun, Aránguiz comenzó diciéndole "no te conozco y tú tampoco a mi, yo soy súper pro mujer y tú no tienes la culpa de nada, mi tema es con el Luis porque nosotros teníamos una relación afuera".

"Ojalá nos aprendamos a conocer, yo no vengo a tener enemigas acá y a ti no te va a gustar ser mi enemiga", agregó la ex del "Mago" Valdivia.

"Lo que estás haciendo ahorita (lo de conversar) es totalmente de una persona madura y es lo coherente", señaló respetuosamente "Chama", aunque también sostuvo que "yo no te tengo miedo. Luis me dijo que tuvo una relación que se terminó al entrar".

"Nosotros nos dimos un stop, no terminamos; para que te quede claro. Estaba enamoradísimo de mí, me regaló hasta un anillo de compromiso, ¿sabías?", responidó Aránguiz. "A mi me dijo que era una broma", replicó Méndez.

El capítulo también mostrará la conversación de Daniela Aránguiz con Luis Mateucci, quien le señala que "me confundí".