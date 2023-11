"Tierra Brava": Ingresó Nicolás Solabarrieta y hubo dos abandonos

Este lunes el reality "Tierra Brava" vivió un impactante capítulo con el ingreso de un nuevo participante y la salida de dos concursantes del encierro.

Tal como se había anunciado hace unas semanas, fue el exfutbolista Nicolás Solabarrieta quien se sumó a la competencia y sorprendió a sus compañeros.

"No estaban acostumbrados, quizás esperaban algo más considerando lo que había estudiado. Para ellos fue una sorpresa. Para mí no, sentía que en algún momento iba a juntar mi camino con la TV", relató el joven.

De inmediato Solabarrieta hizo lazos con Nicole Block y "La Guarén", con quien mantendrá un romance en los próximos epísodios del reality show. "Me gustaría ser un líder y ganar las competencias", conlcuyó.

¿Quiénes se fueron de "Tierra Brava"?

En el mismo episodio el reality show de Canal 13 vivió dos salidas. Una de ellas fue la de Shirley Arica, quien sufrió una lesión mientras competía por la permanencia contra Nicole Block.

Cuando se arrastraba por un tramo de la prueba, la peruana se pegó fuertemente en su nariz. "Me siento muy mal, frustrada, me pegué con el fierro en la nariz. Me atendieron pero me siento mal, me duele muchísimo la cabeza y, aunque quisiera, no lo puedo hacer", relató en su salida.

Quien también tuvo que abandonar fue Max Cabezón tras perder el duelo contra Luis Mateucci. "Los quiero y me los llevo a todos en el corazón, los espero en Santiago para que vayamos a comer unas pizzas", le dijo a sus compañeros el chef, cuya salida ya había sido adelantada por Pamela Díaz.