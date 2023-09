TV argentina critica duramente a Gran Hermano Chile tras denuncia de abuso: "Están haciendo un show"

Una seria acusación de Scarlette Gálvez contra Rubén Gutiérrez remeció el reality show "Gran Hermano" y en Argentina criticaron duramente a la producción del programa.

Durante la tarde de este domingo, y con las transmisiones de Pluto TV cortadas, desde Chilevisión confirmaron que Rubén fue suspendido y no está actualmente en la casa, luego que la joven bailarina lo acusara de tocarla sin su consentimiento.

"Gran Hermano Chile está haciendo un show con todo esto. 'Vamos a ver qué pasa esta noche. si lo expulsamos'. Me parece que esto (debiese ser) directo. Delante de todos, la voz de Gran Hermano diciendo 'afuera'", exclamaron en el programa trasandino "Estamos Okey", del canal América TV.

La producción de Gran Hermano Chile está haciendo un show de un abuso sexual que fue mostrado en vivo. Espero que la justicia argentina esté a la altura#LaResistenciaLulo#GranHermanoCHV#TheLulosShow#LaResistenciaLulos pic.twitter.com/d9JMeYuQCM — GT🐟 (@uknowGT) September 10, 2023

También arremetieron contra el productor de "Gran Hermano Chile", tomando en cuenta que seguidores del reality ya habían acusado conductas similares de Rubén.

"No sé cómo el productor general no lo echó en cámara. Eso no es un juego, es un toqueteo obsceno que las chicas no están consintiendo", sentenció una de las panelistas argentinas.