Vivi confirma el fin de su amistad con Fran de Gran Hermano

Viviana Acevedo, exparticipante de "Gran Hermano", había formado un cercano vínculo con Francisca Maira, una de sus compañeras en el encierro.

Durante su paso por la casa, la modelo de OnlyFans y la profesora de educación física forjaron una amistad, que incluso daba luces de una posible relación sentimental.

Sin embargo, cuando Acevedo dejó la casa, pudo enterarse a algunas actitudes de la emprendedora que le disgustaron, afirmando que aclararía las cosas con ella cuando saliera del programa.

El quiebre de Vivi y Fran

Ahora bien, la futbolista confirmó en conversación con Publimetro que esta conversación no pudo llevarse a cabo debido a la negativa de Maira, confirmando el quiebre de su amistad.

"Traté de conversar las cosas, yo le había hablado cuando ella salió del reality, se habló muy poco y a grandes rasgos", dijo la joven.

Asimismo, Vivi explicó que decidió no insistir más con participante del repechaje "porque no voy a ir detrás de nadie para conversar, no voy a ser como un perrito faldero".

"Si una persona no quiere conversar conmigo, dijo mucho más de lo que íbamos a conversar. Nunca quiso conversar y está bien. Yo no la voy a perseguir tampoco, cosa de ella. No voy a andar detrás de ella todo el rato", sentenció.