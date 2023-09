Danny Masterson fue sentenciado a 30 años de cárcel por violación

El actor estadounidense Danny Masterson fue sentenciado a 30 años de cárcel por haber violado a lo menos a dos mujeres.

En mayo pasado Masterson había sido sindicado como el culpable de dos de los tres delitos de violación que se le imputaban. En aquella ocasión se declaró inocente de las acusaciones.

Según las denuncias estos ataques sexuales le ocurrieron a tres mujeres distintas entre los años 2001 y 2003 en la casa del actor, ubicada en Hollywood Hills. En esa época Danny Masterson era parte de la recordada serie "That '70s Show".

Durante el juicio las víctimas calificaron al intérprete de "un verdadero cobarde y un monstruo sin corazón". Además señalaron que los abusos de Masterson habían arruinado su vida.

De acuerdo a Variety la esposa de Danny Masterson, la actriz Bijou Phillips lloró al conocer la sentencia. Además lo acompañaban en la sala sus hermanos, los actores Alanna Masterson ("The Walking Dead"), Christopher Masterson ("Malcolm in the Middle") y Jordan Masterson.