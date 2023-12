"Euphoria" temporada 3: ¿cuándo se estrena en HBO Max?

La plataforma de streaming HBO Max confirmó el estreno de la temporada 3 de "Euphoria", una de sus series más populares.

La producción protagonizada por Zendaya debutó en 2019 con su primera temporada y luego vinieron dos episodios especiales en 2021. La temporada 2 se exhibió durante 2022.

En un video promocional, HBO Max (Max en Estados Unidos) mostró sus próximos estrenos y entre ellos estaba la nueva temporada de "Euphoria".

La temporada 3 fue confirmada para su estreno en 2025.

The best is yet to come.



New originals, returning series, and more are coming soon to Max, The One to Watch. pic.twitter.com/Rnfp7gpvAe