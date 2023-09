"How I Met Your Father" es cancelada tras dos temporadas

La serie "How I Met Your Father", spin-off de la exitosa "How I Met Your Mother", ha sido cancelada tras dos temporadas.

De acuerdo a The Hollywood Repoter, el show televisivo de Hulu, propiedad de Disney, que finalizó su segunda temporada durante julio, se suma a la lista de programas que la compañía del ratón ha cancelado recientemente junto a "The Great" y "Reservation Dogs".

Protagonizada por Hilary Duff, "How I Met Your Father" muestra la historia de "Sophie", una mujer que, así como en la serie original, decide contarle a su hijo la historia de cómo conoció a su padre, siendo narrada por Kim Catrall en el año 2050.

En cuanto a la pregunta implícita en el título del programa, el final de la segunda temporada no logró responder la interrogante, dejando a los seguidores con la inquietante duda.