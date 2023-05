"Stranger Things" también: última temporada detiene su producción por huelga de guionistas

El final de "Stranger Things" tardará más de lo esperado para ver la luz, y es que el éxito de Netflix ha pausado su producción debido a la huelga de escritores que atraviesa Hollywood actualmente.

Según pudieron confirmar Matt y Ross Duffer, creadores y showrunners del programa, la producción de la serie ha sido suspendida en apoyo al sindicato de guionistas: "Duffers aquí. La escritura no se detiene cuando comienza el rodaje. Si bien estamos emocionados de comenzar la producción con nuestro increíble elenco y equipo, no es posible durante esta huelga", escribieron los hermanos en su cuenta de Twitter.

Duffers here. Writing does not stop when filming begins. While we’re excited to start production with our amazing cast and crew, it is not possible during this strike. We hope a fair deal is reached soon so we can all get back to work. Until then -- over and out. #wgastrong