Temporada 6 de "Cobra Kai" suspende su producción por huelga

La huelga de guionistas de Hollywood partió este martes 2 después de semanas de negociaciones infructuosas y una de las series en pausa es "Cobra Kai" de Netflix.

El equipo de "Cobra Kai" anunció que se unirá a la huelga y no se escribirán más guiones de la anunciada temporada 6 hasta que se llegue a un acuerdo.

El propio showrunner de la serie, Jon Hurwitz, informó que la producción se detuvo oficialmente: "Odiamos hacer huelga, pero si debemos hacerlo, lo haremos con fuerza".

"Lápices fuera en la sala de guionistas de Cobra Kai. No hay guionistas en el set. Esto no es divertido, pero lamentablemente es necesario. En el momento en que se llegue a un acuerdo justo, volveremos a patear traseros", expresó.

La sexta y última temporada de "Cobra Kai" había sido anunciada en enero pasado y se esperaba que pudiera ser estrenada a fines de 2023.

