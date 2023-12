Álvaro Rudolphy recordó teleserie "Amores de Mercado": "No tenía ganas de hacerla"

El actor Álvaro Rudolphy habló sobre su experiencia en la teleserie "Amores de Mercado", en la que interpretó a dos personajes, el Pelluco y Rodolfo.

En un adelanto de su participación en "Podemos Hablar" de Chilevisión de este viernes, Rudolphy dijo que en la teleserie de 2001 tuvieron que "contratar guardias de seguridad y tenían que estar los Carabineros afuera".

"No se podía vivir, ni trabajar, chuta, empezó uno a darse cuenta que en realidad esto se escapaba un poco de las manos", afirmó.

"Yo no tenía muchas ganas de hacerla, porque encontraba que era muy complicado hacer el personaje de Pelluco. Yo decía 'no voy a poder hacer un personaje más popular', los movimientos, la manera de hablar, y de a poco lo fui armando y resultó, pero tenía muchas aprensiones, no quería hacerlo, era mucha pega", contó Rudolphy.