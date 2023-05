¿Tiene el diente negro? La delirante conversación sobre Pedro Pascal en "Tu día"

Un delirante debate se desató en el programa "Tu día" de Canal 13 cuando Nelson Beltrán, el comentarista de moda conocido como "El Colombiano", comentara los atuendos de la MET Gala.

Cuando fue el turno de comentar el look del actor Pedro Pascal, Beltrán aseguró que "lo que no me gusta, es su sonrisa. Tiene un diente negro", desatando la sorpresa de sus compañeros.

"¿Cómo va a tener un diente negro?", respondió con sorpresa Ignacio Gutiérrez.

"Yo tengo una foto, de la revista Vanity Fair. Pareciera que le hicieron un diseño de canino a canino, o se le cayó la carilla del segundo premolar ¿Cómo justificas un diente negro?", sostuvo "El Colombiano", justificando su posición.

Luego vino un análisis en detalle de la dentadura de Pascal con fotos de la MET Gala, aunque el panel no estaba tan convencido de la opinión del modista. "Es la sombra", le decía el resto, mientras él respondía que "yo lo busqué, vi las fotos".

"Yo llamé a una odontóloga a las 11 de la noche y me dijo: 'Es posible que esa pieza dental la haya perdido, y eso sea una corona. Esa se oscurece porque fuma", remató.

¿Quien es ese pelotudo colombiano?



Increíble que hagan una noticia de algo inexistente, Pedro Pascal es la estrella del momento en Hollywood wns pencas, la envidia puede más.



CANAL 13 Canal culiao@tudia_13 #TuDia13 pic.twitter.com/jqYWTZpgnV — Mauricio del villar (@delvillarmauro) May 2, 2023