Truco descolocó a Diana Bolocco en el debut de "Got Talent Chile"

Un tenso y escalofriante momento vivió Diana Bolocco durante el primer capítulo de "Got Talent Chile", el nuevo programa de talentos de Chilevisión en el que oficia como jurado.

Todo ocurrió durante la presentación de Insertum, un participante que llegaba al espacio con un show de espiritismo para el cual eligió a Bolocco: entre las luces apagadas del estudio la animadora tuvo que pasar al escenario y escribir un mensaje pensando en una persona fallecida.

Luego de una pequeña dinámica con el resto del jurado se reveló el mensaje de Diana Bolocco: "Adulta o no, siempre contigo", era la frase que le había dedicado a su hermano Rodrigo (24) fallecido en 1986 en un accidente automovilístico.

"Quedé nerviosa, también me conflictuó el haber pensado en mi hermano y no haber pensado en cualquier otra persona fallecida, digamos, que no me comprometiera emocionalmente", aseguró Diana Bolocco a Lun la emisión del episodio de "Got Talent".

También señaló que, tras el momento, tuvieron que parar la grabación del programa. "Yo estaba bien, pero una queda un poco nerviosa, como cargada energéticamente".