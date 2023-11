Así luce en 2023: Protagonista de meme contó origen de la famosa foto

El meme conocido como "fangirl" en redes sociales explotó en internet desde 2017, para expresar un apoyo incondicional a distintos artistas, series de TV, películas o cualquier tipo de producto.

La imagen original, publicada un año antes de volverse popular, es la de una adolescente posando con su ropa y cartera. Varios años después, su protagonista contó la historia tras el meme.

Ahora la joven, conocida como Arii, es una influencer de TikTok con casi 9 millones de seguidores.

"No hay una gran historia detrás de estas fotos, pero les diré un poco de la noche en que me las tomé. Tenía 15 años, estaba visitando a unos familiares y estábamos por salir", relató.

La muchacha de 22 años, contó que "esos eran los tipos de outfits que usaba cuando era más pequeña y le pedí a mi mejor amiga que me tomará las fotos porque pensaba que me veía linda. Perdí la cuenta cuándo y me hice meme en Twitter. Pero, honestamente, lo amo. Es un meme muy chistoso para promover películas y música y es solo una foto mía siendo una adolescente de 15 años y siendo yo misma".