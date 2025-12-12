"Zootopia 2" confirmó su éxito en la taquilla y superó los mil millones de dólares en recaudación

La película "Zootopia 2" superó la codiciada barrera de los mil millones de dólares recaudados en el cine luego de tres semanas en cartelera.

Con una sólida taquilla de casi 800 millones a nivel internacional, los medios especializados estiman que este jueves "Zootopia 2" superó los mil millones. Sin embargo la cifra exacta aún no se refleja en los datos oficiales.

Gracias a este hito "Zootopia 2" se transformó en la segunda película de Disney en superar esta cifra durante 2025 tras el remake de "Lilo & Stitch".

A nivel general es la tercera más taquillera del año detrás de la insuperable película china "Ne Zha 2", que lidera el ránking con más de 1.900 millones de dólares en recaudación.