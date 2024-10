Este lunes, 20th Century Studios reveló cómo luce Jeremy Allen White ("The Bear") en el papel de Bruce Springsteen para la película biográfica "Deliver From Nowhere".

La cinta, que ya inició su producción, tendrá a Scott Cooper en la dirección y contará el viaje emocional del artista para llegar a grabar su álbum "Nebraska".

LEER ARTICULO COMPLETO