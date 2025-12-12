Así luce la versión live-action de "Street Fighter" en su primer adelanto

El primer adelanto de la película live-action de "Street Fighter" fue presentado durante The Game Awards 2025, entregando un vistazo inicial al elenco en acción que interpretaran la adaptación del clásico de Capcom.

La cinta, dirigida por Kitao Sakurai, conocido por su trabajo en "The Eric Andre Show" y "Twisted Metal", apuesta por un estilo colorido, estilizado y abiertamente inspirado en el tono extravagante de la franquicia.

La puesta en escena destacó por efectos luminosos, coreografías de combate y una paleta que recuerda directamente a las cinemáticas de "Street Fighter 6".

El reparto también llamó la atención del público, especialmente por la incorporación de Cody Rhodes como Guile, Roman Reigns como Akuma y David Dastmalchian como M. Bison.

El adelanto incluyó una breve secuencia donde los personajes destruyen un automóvil, un guiño directo al emblemático minijuego de "Street Fighter II".

La película tiene previsto su estreno en octubre de 2026.