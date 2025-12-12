Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Cubierto
Santiago20.6°
Humedad60%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Magazine | Cine

Así luce la versión live-action de "Street Fighter" en su primer adelanto

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El avance mostrado en The Game Awards 2025 presentó escenas llenas de color, referencias clásicas y un elenco que sorprendió por su estilo.

Así luce la versión live-action de
 IGN
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El primer adelanto de la película live-action de "Street Fighter" fue presentado durante The Game Awards 2025, entregando un vistazo inicial al elenco en acción que interpretaran la adaptación del clásico de Capcom.

La cinta, dirigida por Kitao Sakurai, conocido por su trabajo en "The Eric Andre Show" y "Twisted Metal", apuesta por un estilo colorido, estilizado y abiertamente inspirado en el tono extravagante de la franquicia.

La puesta en escena destacó por efectos luminosos, coreografías de combate y una paleta que recuerda directamente a las cinemáticas de "Street Fighter 6".

Street Fighter 6

El reparto también llamó la atención del público, especialmente por la incorporación de Cody Rhodes como Guile, Roman Reigns como Akuma y David Dastmalchian como M. Bison

El adelanto incluyó una breve secuencia donde los personajes destruyen un automóvil, un guiño directo al emblemático minijuego de "Street Fighter II".

La película tiene previsto su estreno en octubre de 2026.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada