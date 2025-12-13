Síguenos:
Tópicos: Magazine | Cine

Cristiano Ronaldo llega al cine de acción: estará en "Rápido y Furioso"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

En la cinta de acción ya están confirmados Dwayne "La Roca" Johnson, Jason Momoa, Michelle Rodriguez, John Cena y Brie Larson, entre otros.

Cristiano Ronaldo llega al cine de acción: estará en
 @vindiesel
En diciembre de 2024 compartieron en Arabia Saudita, tras un clásico entre Al Nassr y Al Ittihad, y ahora el actor Vin Diesel adelantó que la estrella portuguesa Cristiano Ronaldo tendrá un rol en la próxima entrega de la saga "Rápido y Furioso".

Para "Fast X: Parte 2", el seleccionado luso tiene un papel, diseñado específicamente para él, según reveló el protagonista de la franquicia, en su rol de Dominic "Dom" Toretto.

Diesel republicó una de las fotos de ese encuentro en Medio Oriente y agregó: "Todos preguntaban, estará él en la mitología de Fast... les tengo que decir que es uno real. Escribimos un papel para él... Cristiano".

Según espera la industria, "Fast X: Parte 2" debutaría en cines en abril de 2027, en la que será la undécima entrega de la franquicia nacida en 2001, pero además, la última.

En la cinta de acción ya están confirmadas varias estrellas, como Dwayne "La Roca" Johnson, Jason Momoa, Jordana Brewster, Michelle Rodriguez, John Cena, Charlize Theron y Brie Larson; bajo la dirección de Louis Leterrier.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Vin Diesel (@vindiesel)

