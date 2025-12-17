Jacobi Jupe se une al elenco de "El Exorcista" junto a Scarlett Johansson

El joven actor Jacobi Jupe, protagonista de "Hamnet", se integrará al elenco del nuevo largometraje de terror "El Exorcista", donde compartirá pantalla con Scarlett Johansson, según informó The Hollywood Reporter (THR).

El proyecto estará a cargo de Mike Flanagan, reconocido por sus adaptaciones de Stephen King como "El Juego de Gerald" y "Doctor Sueño". El cineasta escribe y dirige la película, que las compañías describen como una versión "fresca y audaz" del clásico del terror sobrenatural.

El rodaje está previsto para comenzar en marzo en Nueva York. Aunque los detalles de la trama se mantienen bajo reserva, se cree que Jupe, de 12 años, interpretará al hijo de Johansson, de acuerdo con la revista especializada.

Jupe es hermano de Noah Jupe, actor de "Un lugar tranquilo", y encabeza el reparto de "Hamnet", dirigida por Chloé Zhao, junto a Jessie Buckley y Paul Mescal.

Por su trabajo en "Hamnet", Jupe fue nominado al Círculo de Críticos de Cine de Londres como Joven Actor británico/irlandés del año y también al Critics Choice a Mejor actor joven, explica THR.

Además, protagonizó junto a Billy Crystal la miniserie de thriller psicológico "Before", interpretó a Michael Darling en "Peter Pan y Wendy" junto a Jude Law, y próximamente aparecerá en el thriller de terror "Victorian Psycho" junto a Maika Monroe.