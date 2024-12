Jenna Ortega y Paul Rudd enfrentan a un unicornio asesino en el trailer de "Death of a Unicorn"

La productora A24, encargada de producciones como "Everything Everywhere All at Once" y "Hereditary", reveló el trailer de su próxima película "Death of a Unicorn".

En el adelanto de la cinta, protagonizada por Jenna Ortega y Paul Rudd, se ve como padre e hija atropellan accidentalmente a una misteriosa criatura, que termina siendo sometida a estudios científicos por una familia rica.

Así, descubren que la carne, sangre y cuerno del presunto unicornio tiene propiedades curativas sobrenaturales. Sin embargo, mientras avanza la investigación, otro unicornio aparece para cobrar venganza, asesinando brutalmente a los involucrados en los experimentos.

El filme, que cuenta con Alex Scharfman en la dirección y Ari Aster como productor, cuenta con un elenco conformado por Will Poulter, Téa Leoni, Anthony Carrigan, Jessica Hynes, Sunita Mani y Stephen Park, y se espera que llegue a los cines durante el primer semestre del 2025.