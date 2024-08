Johnny Depp presentará su segundo largometraje en el Festival de cine de San Sebastián

El cineasta estadounidense Johnny Depp presentará en el Festival de Cine de San Sebastián, fuera de concurso, su segundo largometraje como director, "Modi-Three Days on the Wing of Madness", anunció el certamen en un comunicado.

La cinta, centrada en un capítulo de la vida del artista Amedeo Modigliani, sucede a su primera película como director, "The Brave" (1997).

El actor italiano Ricardo Scamarcio interpreta a Modigliani, al frente de un reparto que completan Al Pacino, Stephen Graham y Antonia Desplat.

La cinta de Depp se centra en un episodio de la trayectoria de Modigliani sucedido en París en 1916, en el plena Primera Guerra Mundial.