Muere John Amos, actor de "Un Príncipe en Nueva York" y "Duro de Matar 2"

El actor John Amos, conocido por ser parte de producciones como "Un Príncipe en Nueva York" y "Duro de matar 2", murió a los 84 años.

De acuerdo a la revistan People, la noticia fue confirmada por el hijo del intérprete, quien reveló que el deceso de su padre, por causas naturales, ocurrió el pasado 21 de agosto.

"Es con profunda tristeza que comparto con ustedes que me mi padre ha partido", expresó Kelly Christopher Amos. "Era un hombre con el corazón más noble, un corazón de oro. Muchos fanáticos lo consideraban su padre en la televisión y en el cine. Mi padre amó trabajar como actor su vida entera", añadió.

Además de las mencionadas cintas, el intérprete protagonizó la serie "Good Times",y participó de producciones como "Two and a Half Men" y "The Mary Tyler Show".

Su hija se enteró por la prensa

No obstante, la muerte de Amos tomó por sorpresa a su hija Shannon, quien mantenía una lejana y conflictiva relación con su hermano, afirmó que se enteró del fallecimiento de su progenitor a través de la prensa.

"Estamos devastados y nos quedan muchas preguntas sobre cómo sucedió esto hace 45 días, al enterarnos a través de los medios de comunicación como muchos de ustedes", escribió Shannon Amos en un pie de foto de una publicación en su cuenta oficial de Instagram.

Bajo esta línea, la mujer añadió: "Este debería ser un momento para honrar y celebrar su vida, pero estamos luchando por navegar por la ola de emociones e incertidumbres que rodean su fallecimiento. Aún así, hay algo de paz al saber que mi padre finalmente es libre".