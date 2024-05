Murió Richard M. Sherman, compositor de inolvidables bandas sonoras de Disney

Richard M. Sherman, uno de los músicos que compuso más bandas sonoras de las películas de Disney, como 'Mary Poppins' o 'El libro de la selva', falleció este sábado en Los Ángeles, a los 95 años.

Sherman, dos veces ganador del Óscar, se convirtió con su hermano Robert B. Sherman (1925-2012), en uno de los compositores "más prolíficos" de la historia del entretenimiento familiar y miembro clave del círculo íntimo de talentos creativos de Walt Disney, dijo en un comunicado la compañía.

El músico, que falleció por causas naturales, se consagró por su trabajo en el clásico de 1964 'Mary Poppins'.

Además, ganó tres premios Grammy y recibió 24 álbumes de oro y platino a lo largo de sus 65 años de carrera.

We are deeply saddened by the passing of Disney Legend Richard Sherman. Your songs are the soundtrack to so many of our memories, including the iconic “Feed the Birds.” Thank you for filling the world with your joy and for the incredible legacy of music you created. pic.twitter.com/PN3DuJUyEY